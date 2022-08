Mercato Juve / “Trattativa interrotta”, call per chiudere un altro colpo

Dirigenza bianconera concentratissima sull'acquisto del prossimo vice Vlahovic. I candidati sono diversi, ma ancora non si è arrivati a dama per nessuno di loro. Medesimo discorso per quanto riguarda il centrocampo, dove serve come il pane un regista. Nella consueta raffica bianconera vi aggiorniamo sulle ultime evoluzioni del mercato della Juve. Il club piemontese sta decisamente cambiando rotta.Vediamo insieme le news di giornata<<<