Samp – Juve, tifosi scatenati contro Allegri: “Neanche in terza categoria”

Lo 0 a 0 con la Sampdoria ha lasciato decisamente l'amaro in bocca ai tifosi della Juventus. Zero gioco, pochissime idee e qualche giocatore apparso totalmente avulso dal resto del gruppo. Il match di Marassi ha rimesso in luce i problemi riscontrati anche lo scorso anno. Là davanti se non segna Vlahovic, non lo fa nessuno. Il centrocampo ha bisogno di calciatori di qualità ed estro, che al momento non sono presenti.