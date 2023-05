Mercato Juve / Terremoto! Oltre alla penalizzazione ci sarà anche…

Sarà molto complicato per gli addetti ai lavori - noi compresi - capire quello che accadrà nel prossimo futuro della Juventus. Le vicende extra-campo stanno ovviamente monopolizzando la situazione, nonostante i bianconeri siano ancora in corsa per quel che riguarda l'Europa League. Il tutto, dopo aver conquistato il secondo posto in classifica. Insomma, per intenderci: la Juve risponde sul campo, con i fatti, al fiume di parole che si è abbattuto su di lei. Ma è ovvio che qualche considerazione rispetto a quello che accadrà il prossimo anno andrà fatto.