Calciomercato Juve / Boom Milinkovic: arriva l’annuncio sul futuro!

Milinkovic-Savic è da sempre il pallino della Juventus che in effetti lo ha sempre inserito all'interno delle sue liste di calciomercato. Nella volontà del club, da sempre, c'è la voglia di portare a Torino calciatori forti e giovani. E Sergej, a 28 anni, sembra aver raggiunto il momento in cui tentare una nuova esperienza dopo tanti anni a Roma. Il suo costo, solo lo scorso anno, si aggirava intorno ai 100 milioni di euro. Una somma che oggi viene considerata troppo alta, decisamente. Con 30 milioni, l'affare può senza dubbio andare in porto. Anche considerando che a Roma, il rapporto tra Milinkovic ed i tifosi della Lazio sembra farsi sempre più complicato.