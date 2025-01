Mercato Juve, tante offerte per Fagioli. Arthur: si tratta con il Betis

Fagioli e Arthur potrebbero lasciare la Juve nel corso di questa sessione di calciomercato: le ultime novità sul loro futuro

Acquisti sì, ma anche cessioni: come in ogni sessione di mercato la Juve dovrà potenziare la squadra e al tempo stesso stare molto attenta ai conti. Giuntoli dovrà trovare un equilibrio perfetto tra entrate e uscite, così da non pesare troppo sul già complesso bilancio bianconero. Quindi se da una parte la Vecchia Signora sta sondando il terreno per un attaccante e un difensore centrale, dall’altra si lavora anche alle uscite. Danilo è in partenza, ma occhio anche al futuro di Fagioli e Arthur.

Mercato Juve, le ultime novità su Fagioli e Arthur

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport diverse squadre sono sulle tracce di Fagioli. Il centrocampista italiano vorrebbe rimanere alla Juve ma se dovesse arrivare un’offerta importante sarebbe difficile trattenerlo. Il Napoli si è detto interessato, così come diverse squadre di Premier League e il Marsiglia in Francia. Costo del cartellino? Circa 25 milioni di euro. Arthur invece è ancora un giocatore di proprietà della Vecchia Signora e il club sta trattando per una sua cessione in Spagna. Resta viva infatti la trattativa con il Real Betis anche se per il momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Staremo a vedere.