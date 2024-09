Juve, Mbangula rinnova con la Juventus fino al 2028

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del rinnovo di Mbangula.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul rinnovo di Mbangula. Ecco il comunicato: “Samuel Mbangula, uno dei giovani protagonisti di questo avvio di stagione bianconero, firma il rinnovo di contratto con la Juventus: il calciatore belga ha sottoscritto un accordo che lo legherà alla squadra bianconera fino al 30 giugno 2028. mbangula best 12 Un rinnovo che è ulteriore conferma della bontà del suo percorso alla Juventus, iniziato dalle giovanili e arrivato in queste prime settimane della stagione 2024/25 in Prima Squadra. I primi a notare il giovane talento di origine belga classe 2004 sono stati gli osservatori del Club Brugge, seguita poi dall’Anderlecht – con cui è sceso in campo con Under 18, facendosi notare anche dalla Juventus che nell’estate 2020 ha deciso di puntare su di lui”.

La sua carriera

“Quattro anni fa quindi è iniziata l’avventura di Mbangula nel settore giovanile bianconero, raccogliendo prima cinque presenze in Under 17 e poi ben 57 con 12 gol e cinque assist in Primavera – con cui ha disputato anche sette gare di UEFA Youth League. Nella stagione 2023/24, invece, il passaggio tra i professionisti, aggregato alla Juventus Next Gen con cui si è messo in mostra scendendo in campo in 25 occasioni, compiendo il percorso di maturazione necessario per convincere mister Thiago Motta ad aggregarlo al gruppo della Prima Squadra sin dalla preparazione di questa estate. Fiducia ripagata dallo stesso Mbangula nella gara d’esordio stagionale, quando schierato titolare nella prima partita della sua carriera in Serie A ha trovato il gol dopo soli 23 minuti di gioco e ritagliandosi un ruolo in campo già in quattro gare stagionali. Impegnato anche in nazionale, Mbangula ha fatto tutta la trafila con il Belgio dall’Under 15 fino all’Under 21 – con cui ha già raccolto quattro presenze negli ultimi mesi. E ora è pronto ad affrontare tante nuove sfide, sempre in bianconero: congratulazioni, Samuel!”.