Calciomercato Juventus / Pedullà rilancia: “Può arrivare uno dei due”

Viste le tante notizie quotidiane sul calciomercato sembra quasi che la sessione invernale sia alle porte, invece mancano ancora diversi mesi. Certo è che durante la pausa per il Mondiale si getteranno le basi per la maggior parte delle trattative da chiudere a gennaio.

Il piano del club bianconero è abbastanza chiaro. Agire fin da subito per portare a Torino gli obiettivi prefissati sin dai primi giorni di gennaio, in modo da inserirli il prima possibile e renderli un fattore determinante per la seconda parte di stagione. Come accade quotidianamente, abbiamo raccolto per voi le notizie più rivelanti di oggi nella nostra raffica. Le novità di Pedullà, ma non solo<<<