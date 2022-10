Mercato Juve – Intrigo Simeone, arrivano due bomber / News

Allegri respira e si gode una Juve molto convincente nel posticipo domenicale contro il Bologna. Un tre a zero che fa ben sperare anche in ottica Champions. Mercoledì contro il Maccabi Haifa, la Vecchia Signora si troverà di fronte la classica ultima spiaggia. Solo in caso di vittoria contro il club israeliano ci sarebbero ancora speranze di qualificarsi agli ottavi della competizione europea.

C'è poco tempo per pensare ad altro. Si giocherà ogni tre giorni, ma la dirigenza torinese non può adagiarsi sugli allori. In vista di gennaio e della prossima estate sono previsti interventi importanti per migliorare una situazione ancora delicata. Non stupisce che i giornali pongano la Vecchia Signora al centro di diverse trattative, che noi abbiamo raccolto per voi nella nostra consueta raffica. Senza perdere altro tempo, sfogliamole velocemente insieme a cominciare dalla prima<<<