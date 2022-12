Mercato, un nome nuovissimo per Allegri: mai uscito prima

Gli osservatori della Juventus hanno puntato il proprio binocolo sul Mondiale in Qatar per scovare qualche giovane talento o qualche calciatore sconosciuto che potesse essere utile alla causa bianconera. Tanti i profili interessanti emersi. Gvardiol, pallino di Cherubini per la retroguardia, ha dimostrato di essere diventato un autentico top player, tanto è vero che il suo valore al momento si attesta sui 60 milioni di euro. Ma al di là del difensore croato, lo staff di Cherubini ha individuato altre interessanti soluzioni, già per la finestra invernale di calciomercato<<<