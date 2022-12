Mercato Juve / Elkann costretto a fare piazza pulita: “Rischiano in 10”

I tifosi della Juventus e delle squadre di Serie A in generale, non vedono l'ora che i propri beniamini tornino in campo per le partite di campionato. La Vecchia Signora esordirà nel 2023 contro la Cremonese, sfida sulla carta abbastanza agevole, ma che i ragazzi di Allegri non dovranno assolutamente prendere sotto gamba se l'obiettivo è davvero quello di riprendere il Napoli. Il tecnico livornese dovrà essere bravo a cementare lo spogliatoio e a non permettere alle questioni extra campo di influire sulle prestazioni.