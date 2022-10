Calciomercato Juventus \ Nome nuovissimo, Cherubini lo soffia alla Roma

La Juventus cerca il tris di vittorie nella super sfida di sabato alle ore 18 contro il Milan. Dopo i successi abbastanza agevoli con Bologna e Maccabi Haifa, la Vecchia Signora è chiamata ad un'autentica prova del nove contro i campioni d'Italia. La crescita della squadra di Allegri passa dai prossimi risultati, ma anche da un calciomercato invernale in primis e poi estivo, che dovrà colmare certe lacune apparse evidenti in questo primo scorcio di stagione.

Si respira ambizione nelle segrete stanze della Continassa. Fino al 13 novembre i bianconeri dovranno farcela con i calciatori che ci sono già in rosa, ma già da gennaio potrebbero contare su nuovi innesti idonei a far compiere un ulteriore salto di qualità. Un centrale mancino, un terzino sinistro, un centrocampista e almeno un attaccante. Quattro acquisti per sognare una seconda parte di stagione da protagonisti assoluti. Nelle ultime ore sta circolando una voce riguardante un nome nuovissimo accostato alla Juventus<<<