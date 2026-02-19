News Juve | Si lavora ad un colpo totalmente a sorpresa

Novità pesanti in casa Juventus. Le ultime raccontano qualcosa di particolarmente grosso rispetto al calciomercato

A giugno Marcos Senesi sarà svincolato. Il difensore argentino ha detto no al rinnovo con il Bournemouth, e la cosa a questo punto sembra definitiva. Niente contropartite, niente prolungamento last minute — ha deciso e basta. Almeno, così è se ci pare.

Ora, uno che si libera a zero a 27 anni, dopo aver fatto quello che ha fatto in Premier League, fa gola. Fa gola eccome. E la Juventus — manco a dirlo — sarebbe già in corsa. I contatti con chi lo gestisce ci sarebbero stati già nelle scorse settimane, e la sensazione è che i bianconeri abbiano fretta di chiudere prima che si metta in mezzo qualcun altro.Perché il rischio è quello. Senesi non è un giocatore che si libera perché non lo vuole nessuno — è tutt’altro. Ha rifiutato di restare a Bournemouth perché vuole di più, vuole una piazza più grande, vuole giocare qualcosa che conti. E quando uno ragiona così, le pretendenti non mancano.

La Juve ci crede, e il tempismo con cui si sarebbe mossa lo dimostra. Aspettare giugno, in questi casi, significa ritrovarsi in mezzo a un’asta. Meglio stringere adesso, definire le cifre dell’ingaggio e portarsi avanti. Almeno questa è la logica che sembrerebbe guidare i bianconeri in questa fase.Se poi andrà davvero in porto è un altro discorso. Il mercato è il mercato, e fino a quando non si firma non si può star tranquilli. Ma i presupposti, almeno sulla carta, ci sono tutti.