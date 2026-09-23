Sono trascorsi i primi cento giorni dall’arrivo di Giovanni Carnevali alla Juventus. Il nuovo amministratore delegato, insediatosi alla Continassa il 15 giugno, ha dovuto affrontare una situazione complessa, caratterizzata dai vincoli economici imposti dall’UEFA e dalla necessità di riorganizzare diversi settori della società.

Il mercato e i paletti UEFA

Uno degli aspetti centrali del nuovo corso riguarda inevitabilmente il mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha dovuto operare con grande attenzione alle entrate e alle uscite, anche in virtù del Settlement Agreement sottoscritto con l’UEFA.

Il piano prevede un percorso graduale verso l'equilibrio dei conti. Per questo motivo, la società dovrà continuare a muoversi con prudenza nelle prossime sessioni, valutando attentamente ogni operazione.

La nuova area scouting

Un altro capitolo importante riguarda lo scouting. La Juventus avrebbe intenzione di rafforzare e riorganizzare l'area dedicata alla ricerca dei giovani talenti, con l'obiettivo di individuare giocatori di prospettiva da inserire nel progetto bianconero.

Il lavoro della Next Gen può rappresentare in questo senso un elemento importante, fungendo da collegamento tra settore giovanile e prima squadra. Tra gli obiettivi indicati c'è anche quello di individuare nuovi profili sul modello di giocatori come Yildiz, Huijsen, Soulé e Barrenechea.

Il progetto guarda anche alle strutture

Nel piano di sviluppo della Juventus rientrano inoltre gli aspetti strutturali. Tra le idee riportate da Tuttosport c'è anche quella di potenziare ulteriormente la Continassa e, in prospettiva, valutare la realizzazione di uno stadio da circa 5.000 posti destinato a Next Gen e Juventus Women.

Il progetto societario viene quindi delineato su un orizzonte più ampio, con l'obiettivo di coniugare sostenibilità economica, valorizzazione dei giovani e competitività sportiva.