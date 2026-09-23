La Juventus non pensa soltanto alla soluzione immediata per completare il reparto dei portieri dopo l’infortunio di Kamil Grabara. La dirigenza bianconera avrebbe infatti individuato anche un profilo da seguire in prospettiva: si tratta di Lorenzo Palmisani, estremo difensore del Frosinone e della Nazionale Under 21.

Palmisani piace alla Juventus

Il portiere classe 2004 si è messo in evidenza in questo avvio di stagione con il Frosinone e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club. Tra questi ci sarebbe anche la Juventus, che starebbe monitorando con particolare interesse la sua crescita.

Palmisani ha inoltre appena rinnovato il proprio contratto con il Frosinone fino al 2031, elemento che rende più complessa un'eventuale operazione ma non avrebbe fatto diminuire l'interesse dei bianconeri.

Un'operazione in stile Gatti

Secondo quanto riportato da Sky Sport e SportMediaset, la Juventus potrebbe valutare un'operazione già a gennaio, con l'idea di assicurarsi il giocatore e lasciarlo eventualmente in prestito al Frosinone fino al termine della stagione. Una strategia che ricorderebbe quella utilizzata in passato per Federico Gatti, acquistato dal club ciociaro e lasciato a maturare prima dell'arrivo a Torino.

Il presente resta legato a Neto

Palmisani rappresenterebbe dunque un discorso legato soprattutto al futuro. Per l'emergenza immediata, invece, la Juventus sta lavorando sul ritorno di Neto, individuato come possibile alternativa a Guglielmo Vicario dopo il lungo stop di Grabara.

La società bianconera si muove quindi su due piani: una soluzione d'esperienza per affrontare l'emergenza attuale e, contemporaneamente, l'attenzione rivolta a un giovane portiere che potrebbe diventare un investimento per le prossime stagioni.