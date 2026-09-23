L’esperienza alla Juventus ha lasciato un segno importante nella carriera di Emil Holm. Il terzino destro svedese classe 2000, oggi al Bologna, ha parlato anche del periodo trascorso in bianconero nel corso di un’intervista rilasciata a Fotbollskanalen, soffermandosi sulle motivazioni ricevute dall’esperienza a Torino.

Holm e il ricordo della Juventus

Holm ha ricordato anche il difficile periodo legato all’infortunio, che gli ha fatto saltare i Mondiali e ha avuto conseguenze sul suo percorso professionale. Il giocatore ha spiegato di aver vissuto un momento complicato, anche per la situazione legata al suo rapporto con la Juventus.

“L’infortunio è arrivato in un momento complicato: ho perso il Mondiale e anche il contratto con la Juventus, quindi non è stato semplice. L’esperienza dello scorso anno in bianconero, però, mi ha dato una spinta importante”.

“Ti viene voglia di fare di più”

Parlando dell’esperienza alla Juventus, il terzino svedese ha sottolineato soprattutto le motivazioni che un'avventura in un club di quel livello può trasmettere.

“Quando sei alla Juventus senti naturalmente la voglia di fare ancora di più. È un’esperienza che ti dà motivazioni e ti spinge a migliorare. Allo stesso tempo, adesso sto molto bene anche a Bologna”.

Holm guarda quindi al presente con la maglia rossoblù, senza dimenticare quanto vissuto durante la sua esperienza in bianconero.