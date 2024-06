Morina: “Juve, tieni Huijsen. Sulla permanenza di Chiesa…”

Ezio Morina, ex arbitro, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della possibile permanenze dell'olandese.

Ezio Morina, ex arbitro, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Teniamoci Huijsen. È partito Alex Sandro, a cui possiamo dare dell’affetto. Pertanto dobbiamo rinforzare la difesa. Ho sentito che il Bologna vuole alzare il prezzo per Calafiori. Noi un gioiellino ce lo abbiamo in casa ed è l’olandese. Se si fa male uno tra Bremer, Danilo e Gatti, chi facciamo giocare al posto suo? E poi vorrei che Thiago Motta spiegasse perchè non vuole Federico Chiesa e con che tipo di giocatore vorrebbe sostituirlo. Un giocatore come lui si tiene sempre. Mi aspetto una Juventus più bella a livello di gioco, anche se poi mi dovete spiegare a cosa serva il bel gioco se non vinci la partita. Thiago Motta non è un inventore di calcio. Non illudiamoci che Vlahovic, Chiesa e Yildiz potranno giocare insieme: ci vuole anche un po’ di bilanciamento”.