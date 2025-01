Vlahovic, addio Juventus: annuncio pesantissimo | Calciomercato

La Juventus sta lavorando su più fronti. In relazione al calciomercato, ci sono novità importanti su Vlahovic: ecco le ultime

Calciomercato, la Juventus si muove: quale futuro per Vlahovic? Che bomba…

Dusan Vlahovic e la Juventus: il rapporto sembra oramai essere complicato da gestire. In questo senso, tutte le ultime novità che abbiamo raccolto vanno proprio in questa direzione. C’è, infatti, la possibilità che possa arrivare un divorzio. Inutile girarci intorno: l’addio a fine stagione secondo quelle che sono le nostre indiscrezioni, sembra essere abbastanza certo. A riportare delle novità pesanti in tal senso è anche Massimo Pavan su TuttoJuve.com. Il quale sottolinea come la fine di questa storia sarebbe già praticamente scritto. O quasi. Il motivo? Molto semplice.

Non c’è l’accordo sul rinnovo di contratto e per questa ragione di sicuro Giuntoli non permetterà al club di rischiare un addio a zero euro. Ecco perché la cessione sarà necessaria perché il club ha bisogno comunque di monetizzare. Pavan, su TuttoJuve, scrive: “Se Dušan Vlahović non rinnova con la Juventus a giugno, parte […] a meno di colpi di scena, il divorzio appare l’unico scenario possibile“. Insomma, la Juventus dovrà trovare la quadra con un altro attaccante. Ragione per cui Zirkzee al momento resta il sogno numero uno per il futuro. L’addio di Vlahovic, tra le altre cose, pare dunque sicuro. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: Giuntoli starebbe lavorando a qualcosa di pesantissimo <<<