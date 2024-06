Mercato Juve / Boom Zirkzee! Annuncio pesante nella notte

Calciomercato Juventus, grosse novità in arrivo?

La Juventus è al lavoro per costruire una formazione che possa dare a Thiago Motta tutte le armi giuste per rispondere alle ambizioni di un club che vuole tornare alla sua natura: vincere. L’obiettivo numero uno è farlo – ovviamente – in Italia, con la Serie A che deve tornare nella “casa” di chi l’ha vinta più volte. E poi, l’assalto all’Europa. Sono troppi anni (decisamente) che la Juventus non si muove con naturalezza all’interno di palcoscenici Europei di primo piano. Il momento, è arrivato.

In questo senso Giuntoli sta lavorando da tempo. Si cerca la quadra, il modo di migliorare una rosa sicuramente già molto forte che però aveva ed ha bisogno di un ribaltone che possa risolvere diverse questioni tecniche e non solo. Ci sono calciatori che potrebbero essere fatti “fuori” dal progetto bianconero e che in tal senso sembrano essere utilizzati per andare a mettere sul tavolo delle trattative i loro nomi, così da poterne comprare più agevolmente altri. Ed è per questo che le indiscrezioni che stanno filtrando in questi minuti raccontano qualcosa di (a dir poco) clamoroso su Zirkzee <<<