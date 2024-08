Mercato, Marchetti: “La Juve non riuscirà a fare tutte le cessioni”

Luca Marchetti ha fatto il punto sul calciomercato della Juventus: per il giornalista, i bianconeri non riusciranno a cedere tutti gli esuberi

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Non credo che se Milik dovesse rimanere alla Juventus, Thiago Motta sarebbe scontento anzi. Io credo che il lavoro che sta facendo la dirigenza della Juventus non sia possibile completarlo in una sola sessione di mercato. Lo dico sinceramente perché è impossibile cambiare così tanto la pelle di una squadra con anche la mentalità della proposizione del gioco. Cambiare da Allegri a Thiago Motta significa cambiare completamente la filosofia del campo, quindi anche per questo vengono cambiati i giocatori ma per me ci vorrà di più di una sessione di mercato”.

Marchetti: “Arriveranno ancora 4-5 giocatori”

Il giornalista ha proseguito: “Credo che oggi la Juventus abbia voluto focalizzarsi sul centrocampo infatti i primi acquisti sono stati due centrocampisti, in più c’è il discorso di Koopmeiners e ora si concentrerà sugli esterni e sul garantire all’allenatore una batteria di seconde linee all’altezza delle prime linee perché la Juventus avrà anche le coppe: 4-5 giocatori dovranno arrivare, e vorrebbe farli due in prestito e due a titolo definitivo”.