La Juventus avrebbe già individuato una delle proprie priorità in vista del mercato di gennaio e il nome tornato d’attualità è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Il centrocampista danese, attualmente al Marsiglia, sarebbe nuovamente finito nei radar bianconeri dopo i contatti riallacciati dalla società con il suo entourage.

A riferirlo è Tuttomercatoweb, secondo cui emissari della Juventus erano presenti anche ieri in occasione della sfida del Danimarca contro il Galles. Una serata però sfortunata per Højbjerg, costretto a lasciare il campo dopo appena dieci minuti per un problema muscolare.

Højbjerg torna nei pensieri della Juventus

Il centrocampista rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante per le esigenze di Luciano Spalletti. L’esperienza internazionale e la capacità di agire davanti alla difesa potrebbero infatti offrire una soluzione importante alla Juventus, che è alla ricerca di un giocatore in grado di dare equilibrio e qualità al reparto.

I contatti con l’entourage del danese sarebbero ripartiti nelle ultime settimane e, secondo quanto riportato, lo stesso Højbjerg sarebbe favorevole a un eventuale trasferimento a Torino.

Il Marsiglia può aprire alla cessione

Un altro elemento da tenere in considerazione riguarda la posizione del Marsiglia. Il giocatore è legato al club francese da un contratto valido fino al 2028, ma la società avrebbe necessità di generare nuove entrate.

Questa situazione potrebbe favorire la Juventus nel caso in cui decidesse di trasformare il ritorno di fiamma in una vera trattativa durante la sessione invernale. Molto dipenderà dalle condizioni economiche dell’operazione e dalla valutazione che il Marsiglia farà del proprio centrocampista.

Per ora Højbjerg resta quindi uno dei nomi da seguire con attenzione in vista di gennaio, con la dirigenza bianconera che avrebbe già iniziato a muovere i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione.