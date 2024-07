Il Monza riuscirà ad acquistare Szczesny? Le parole dell'ad biancorosso Adriano Galliani sul portiere della Juve

Dopo tanti anni passati a proteggere la porta della Juve, Szczesny sembra ora destinato a lasciare il club. Oltre alle offerte dall’Arabia Saudita sulle sue tracce c’è anche il Monza. L’ad biancorosso Galliani ha detto: “È a metà tra la suggestione e il sogno. Chissà… vedremo se potrà diventare una trattativa. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva”.

Juve, le parole di Galliani su Di Gregorio

A fare il percorso opposto è stato Di Gregorio, nuovo portiere bianconero: “Di Gregorio, non lo dico io, è stato il miglior portiere della Serie A. Quindi la Juve ha preso il migliore. Tutto è nato in gennaio-febbraio, ero in Senato e vedo nel telefonino Cristiano Giuntoli, esco e mi dice “il portiere è mio, poi parleremo dei soldi”. E così poi è stato, la trattativa si è conclusa. Il mercato è questa roba qui…”.