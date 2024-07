Galliani: “Non c’è nessuna trattativa in atto per Szczesny”

Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha detto la sua sulla trattativa con la Juventus per il portiere Wojciech Szczesny.

Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Szczesny. Ecco le sue parole: “Intanto bisogna mettersi d’accordo su cosa sia una trattativa. Se si fa riferimento al vocabolario, sedersi e cominciare a parlare, non esiste nessuna trattativa per Szczesny. Poi chiacchiere con uno, con un direttore sportivo o altro, sono tutte cose in divenire. Ma non c’è nessuna trattativa in corso per Szczesny, intendendo per trattativa una trattativa”. Il portiere polacco della Juventus, dopo l’arrivo di Di Gregorio, è in uscita, dopo che la trattativa per la cessione in Arabia è svanita.