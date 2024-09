Mercato Juve, il sogno di Giuntoli: Salah a parametro zero

Il sogno della Juve per la prossima estate ha un nome e cognome: Giuntoli vuole Momo Salah a parametro zero

L’ultimo mercato estivo della Juve è stato all’insegna della rivoluzione più totale. Nuovo allenatore, tanti addii e altrettante cessioni. Giuntoli ha regalato a Thiago Motta una squadra forte e competitiva, ricca di giocatori di talento per poter tornare subito a lotta per lo Scudetto. Il tutto con un occhio di riguardo alle finanze, con l’età media e il monte ingaggi notevolmente abbassati. Una strategia lungimirante quella bianconera, ma che potrebbe ricevere una piccola modifica la prossima estate.

Mercato Juve, idea Salah a parametro zero

Secondo quanto riportato in Spagna da El Nacional, infatti, la Juve sarebbe alla ricerca di giocatori di esperienza da aggiungere alla rosa. Il nome ideale sarebbe quello di Mohamed Salah. L’egiziano è uno dei giocatori più forti del Liverpool ma il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e il club inglese non ha ancora fatto partire i discorsi per il rinnovo. Il classe 1992 ha detto: “Ho trascorso una bella estate e ho avuto molto tempo libero per cercare di restare positivo perché, come sapete, è il mio ultimo anno nel club. Voglio solo godermela e non voglio pensarci. Mi sento libero di giocare a calcio e poi vedremo cosa succederà l’anno prossimo”. Sulle sue tracce c’è anche il PSG, interessato come la Juve a prenderlo a parametro zero. Difficile il trasferimento in Arabia Saudita, destinazione già rifiutata dall’egiziano.