Juve, notizia improvvisa: proposto lo scambio fra bomber | Mercato

La Juventus non ha potuto contare sul suo bomber principe nelle ultime partite del 2022. Dusan Vlahovic, alle prese con una fastidiosa pubalgia, non se l'è sentita di rischiare una ricaduta ed ha quindi rinunciato a giocare anche nell'ultimo match contro la Lazio. Il centravanti serbo sembra tornato in forma con la propria Nazionale che esordirà al Mondiale in Qatar giovedì prossimo contro il Brasile. Nonostante qualche guaio muscolare di troppo, l'ex Fiorentina ha messo a referto 7 gol e due assist contando campionato e Champions. Non un bottino da buttare, tanto è vero che le sirene dei grandi club europei continuano a suonare dalle parti della Continassa.