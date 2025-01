Mercato Juve, primo colpo di Giuntoli: in arrivo Alberto Costa

La Juve è vicina all'acquisto del terzino del Vitoria Guimaraes Alberto Costa: i dettagli dell'operazione e cosa manca per chiudere

La Juve è alla ricerca di rinforzi per la difesa e sono vicini al primo colpo di questo mercato di gennaio. È infatti vicinissimo l’acquisto di Alberto Costa, terzino destro del Vitoria Guimaraes. Da alcuni giorni si parlava dell’interesse dei bianconeri per il giocatore, ma ora Giuntoli ha accelerato nella trattativa ed è pronto a chiudere il colpo. Su X il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha spiegato: “Alberto Costa-Juventus, è stata la giornata della svolta. Il club bianconero non era in seconda o terza fila, infatti è a un passo dalla chiusura. Operazione da 12 milioni con pagamento quinquennale, ingaggio da 750 mila euro a stagione più bonus. Bianconeri in pole, ora gli ultimi dettagli”.

Mercato Juve, il punto sulla difesa

L’arrivo di Alberto Costa precluderà l’acquisto di un altro difensore? Probabilmente no. Con Bremer e Cabal infortunati e Danilo in partenza, infatti, ai bianconeri serviranno due rinforzi per la retroguardia. Numericamente il portoghese andrà quindi a prendere il posto del brasiliano, mentre poi servirà un centrale puro. I preferiti restano Araujo e Antonio Silva ma per il momento non ci sono trattative in chiusura. Come se non bastasse il difensore uruguagio del Barcellona ieri è tornato anche in campo dopo il lungo infortunio, andando subito a indossare la fascia da capitano. Operazione complessa.