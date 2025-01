Mercato Juve, nuovo nome per la difesa: Giuntoli ci prova

La Juve è alla ricerca di rinforzi per la difesa: Giuntoli pensa a un nome nuovo da regalare alla squadra di Thiago Motta

Gennaio è iniziato e per la Juve sarà un mese decisivo. Se sul terreno di gioco la squadra di Motta dovrà cercare di tornare a vincere, sul mercato Giuntoli e la dirigenza dovranno acquistare un attaccante e almeno un difensore. Il Football Director bianconero prima della partita contro il Torino ha detto: “Il mercato ti può offrire più o meno certe situazioni. Araújo e Kolo Muani? Sono calciatori bravi, ma in settimana speriamo ci siano notizie positive”.

Mercato Juve, piace anche Alberto Costa

I bianconeri stanno seguendo con attenzione i nomi di diversi difensori centrali ma con l’addio sempre più probabile di Danilo potrebbe servire anche un terzino. Ecco quindi che Giuntoli sta pensando a un nome a sorpresa. Il giornalista Matteo Moretto su X ha scritto: “C’è anche la Juventus su Alberto Costa, terzino destro del Vitória Guimarães. Il club portoghese vorrebbe trattenerlo fino a giugno ma dipenderà dalle offerte. Il calciatore preme per un trasferimento allo Sporting Clube de Portugal ma non c’è accordo tra club. Lo Sporting ha avanzato una proposta [12M€] leggermente inferiore a quella del Brighton. La Juventus è pronta ad entrare in corsa con un’offerta ufficiale. Primi contatti già avviati. Negli ultimi giorni ha fatto un tentativo anche il Milan ma la pista non ha preso corpo”.