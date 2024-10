Mercato Juve, primi contatti con l’agente di Lucca: le ultime novità

La Juve è alla ricerca di un rinforzo per l'attacco: primi contatti con l'agente di Lucca. Le ultime novità sulla caccia al vice Vlahovic

Dusan Vlahovic è l’unico riferimento offensivo della Juve: quando lui non riesce a segnare, la Juve non riesce a segnare. Questa affermazione è forse un po’ esagerata ma nasconde di certo un fondo di verità. Il bomber serbo ha infatti segnato cinque degli undici gol bianconeri in Serie A e non ha un vero e proprio cambio. Contro lo Stoccarda al suo posto è entrato Adzic, con Yildiz spostato a fare l’attaccante. Serve al più presto un rinforzo offensivo che possa far rifiatare il classe 2000 e all’occorrenza sostituirlo.

Mercato Juve, idea Lucca per l’attacco

Proprio per questo secondo quanto riportato da Tuttosport la Juve starebbe pensando a Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese. Il classe 2000 in questo inizio di stagione ha collezionato otto presenze con la squadra di Runjaic, trovando la via del gol in tre occasioni. Buone prestazioni che gli sono valse la convocazione in Nazionale: Lucca potrebbe rivelarsi un ottimo innesto per la Vecchia Signora. Giuntoli avrebbe già iniziato i primi contatti con il suo agente per cercare di capire se sia possibile o meno portarlo a Torino già nel corso del mercato di gennaio. Si tratterebbe di un’operazione di certo complessa visto che l’attaccante italiano è il punto di riferimento dell’Udinese. Valore di mercato? Circa 20 milioni di euro.