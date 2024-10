Mercato Juve, occhi su David: l’arma segreta può essere Weah

L'arma segreta per convincere David a scegliere la Juve potrebbe essere Weah: Giuntoli vuole prenderlo a parametro zero

Dusan Vlahovic è forte, anzi fortissimo, ma non può fare tutto da solo. L’attaccante serbo è stato tra i giocatori più utilizzati da Thiago Motta, unico vero bomber a disposizione della Juve. Il calendario è però ricchissimo di impegni e non si può pensare che il classe 2000 giochi ogni singola partita della stagione. Per questo sarà fondamentale il recupero di Milik, i cui tempi di recupero però aumentano invece che diminuire. Ecco quindi che Giuntoli sta cominciando già a guardare al mercato: serve un rinforzo. Secondo Tuttosport tra i nomi in cima alla lista delle preferenze c’è Jonathan David del Lille. L’arma segreta per convincerlo potrebbe essere Timothy Weah.

Mercato Juve, piace David per l’attacco

L’attaccante canadese nelle ultime stagioni ha dimostrato ottime qualità (5 gol in 8 presenze in Ligue 1 in questa stagione) e potrebbe trasferirsi a giugno a parametro zero. Il classe 2000 è infatti in scadenza di contratto e non sembra voglia rinnovare. Ecco quindi che la Juve potrebbe prenderlo a zero, anche grazie a Weah. I due si conoscono molto bene dai tempi del Lille e in una recente intervista l’esterno americano ha rivelato: “Mi fa tante domande su di noi, gli ho detto che se verrà qui dovrà lavorare sodo”.