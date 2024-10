Mercato Juve, nome nuovo per la difesa: è stato già visionato - JuveNews.eu

La Juve comincia già a pensare al prossimo mercato: Giuntoli è alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Bremer

L’infortunio al legamento crociato e al menisco di Bremer è stato un durissimo colpo per la Juve, che ha perso il suo miglior difensore centrale per il resto della stagione. Il brasiliano fin qui era stato un punto fermo della squadra di Thiago Motta, colonna portante della retroguardia bianconera. Ora senza di lui l’allenatore della Vecchia Signora potrà contare soltanto su Kalulu e Gatti, con Danilo e Cabal come uniche alternative. Per questo Giuntoli si è messo alla ricerca di rinforzi e secondo quanto riportato da Tuttosport tra i nomi presi in considerazione c’è anche quello di Ardian Ismajli dell’Empoli.

Mercato Juve, occhi su Ismajli per la difesa

In occasione della partita tra Lazio ed Empoli, infatti, alcuni osservatori bianconeri sono stati visti sugli spalti dell’Olimpico. La Juve stava infatti seguendo da vicino proprio il centrale albanese, individuato come possibile rinforzo per la difesa. In questo inizio di stagione, infatti, Ismajli ha dimostrato di essere in grande forma, autore di prestazioni di altissimo livello. Il suo non è però l’unico nome in mostra: a Thiago Motta piacciono molto anche Kiwior dell’Arsenal e Beukema del Bologna, che in passato hanno già lavorato con lui. Per il momento nessuna offerta ufficiale: la Juve aspetta il momento giusto per l’affondo.