Mercato Juve, tutto su Nico Gonzalez: pronto lo scambio

La Juve vuole Nico Gonzalez e si prepara a offrire una contropartita per convincere la Fiorentina: le ultime novità

Nel giro di pochi giorni la Juve ha cambiato obiettivo e ora il favorito per la fascia è Nico Gonzalez. Questione di opportunità: Adeyemi è sempre più distante e di conseguenza i bianconeri hanno virato sull’argentino.

Mercato Juve, Giuntoli prepara lo scambio per Nico Gonzalez

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Juve farebbe sul serio per l’attaccante della Fiorentina, tanto da essere pronta a offrire McKennie come contropartita. Così facendo i bianconeri prenderebbero due piccioni con una fava: liberarsi del cartellino dell’americano e abbassare la richiesta economica per Nico. Per il momento nessuna offerta ufficiale ma la Juve ci prova. Sulle tracce del giocatore c’è però anche l’Atalanta.