Mercato Juve, Moretto: “Tudor pronto ad accettare la proposta”

Il noto insider di mercato Matteo Moretto ha lanciato un'importante notizia che riguarda l'ex tecnico della Juve Igor Tudor

Matteo Moretto, tramite X, ha rivelato che Igor Tudor ex tecnico della Juve, è uno dei candidati per la panchina del Tottenham. Di seguito le sue parole: “Dopo l’esonero di Frank, gli Spurs pensano a Igor Tudor. È un candidato forte per la panchina, primi contatti già avviati. Il croato ha risolto il suo contratto con i bianconeri, perciò è libero di accasarsi con qualsiasi altro club.”