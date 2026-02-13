Matteo Moretto, tramite X, ha rivelato che Igor Tudor ex tecnico della Juve, è uno dei candidati per la panchina del Tottenham. Di seguito le sue parole: “Dopo l’esonero di Frank, gli Spurs pensano a Igor Tudor. È un candidato forte per la panchina, primi contatti già avviati. Il croato ha risolto il suo contratto con i bianconeri, perciò è libero di accasarsi con qualsiasi altro club.”
Mercato Juve, Moretto: “Tudor pronto ad accettare la proposta”
Stefania Palminteri – 13 Febbraio, 15:48
Il noto insider di mercato Matteo Moretto ha lanciato un'importante notizia che riguarda l'ex tecnico della Juve Igor Tudor