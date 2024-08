Mercato, Marotta mette i bastoni tra le ruote alla Juve: le ultime

E se l'Inter rovinasse i piani della Juve? Marotta prova a mettere i bastoni tra le ruote a Giuntoli: le ultime novità

L’intreccio di mercato tra Juve, Fiorentina e Genoa è complesso e delicato. Basterebbe poco, pochissimo, per far saltare il tutto. Marotta lo sa bene e per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sta provando a inserirsi nella trattativa.

Mercato, l’Inter ci prova per Gudmundsson

Nico Gonzalez non andrà alla Juve fino a che la Fiorentina non avrà messo le mani su Gudmundsson. Se l’islandese non vestirà la maglia viola, anche l’argentino non vestirà quella bianconera. Qui entra in gioca l’Inter, che nelle ultime ore sta provando a convincere il Genoa e Gudmundsson. La Fiorentina resta in vantaggio, i bianconeri sperano.