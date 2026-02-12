Mercato Juve, la Premier punta un difensore. Pronta la contromossa

Per continuità di rendimento, un difensore della Juve si merita probabilmente di essere nel podio in questa stagione tra tutta la rosa. Pierre Kalulu, infatti, prima con Igor Tudor e poi con Luciano Spalletti è sempre stato intoccabile. L’ex Milan è uno dei pochi in Serie A a non aver saltato neanche un minuto.
Prestazioni che, tuttavia, non sono passate inosservate e che hanno suscitato l’attenzione di alcuni club esteri. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il francese è finito nel mirino della Premier League. In prima fila sul francese c’è il Manchester United.
In occasione di Inter-Juve, a San Siro sabato sera, è prevista la presenza di due emissari dei Red Devils per osservarlo da vicino. D’altro canto, la dirigenza bianconera non ha la minima intenzione di cedere Kalulu. È considerato uno dei pilastri e, dunque, la società vorrebbe premiarlo con il prolungamento del contratto fino al 2030, con adeguamento. I primi contatti sarebbero già stati avviati tra le parti.