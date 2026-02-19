Mercato Juve, la dirigenza è al lavoro per Marcos Senesi

In casa Juve si pensa già alla sessione estiva di calciomercato. Il nome in cima alla lista per la difesa è quello di Marcos Senesi.

La società bianconera è alla ricerca di nuovi innesti per rinforzare la propria rosa. Nonostante alla sessione estiva di calciomercato mancano mesi, la dirigenza della Juve starebbe già valutando i giusti rinforzi da regalare a mister Spalletti.

Per quanto riguarda il pacchetto difensivo, il nome in cima alla lista è sempre quello di Marcos Senesi. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il direttore Ottolini starebbe accelerando i contatti per portare in bianconero il difensore argentino. Potrebbe essere lui quindi il primo rinforzo della Juventus.