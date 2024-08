Mercato Juve, non è ancora finita per Arthur e Kostic: due possibilità

La Juve può ancora sperare di riuscire a vendere Arthur e Kostic: il club bianconero spera in una di queste due possibilità

Niente da fare per Arthur e Kostic, che nel corso di questa sessione di calciomercato non sono riusciti a trovare una nuova squadra. Il brasiliano e il serbo sono gli unici due veri esuberi rimasti in casa Juve ma il club bianconero ha ancora due speranze.

Mercato, Arthur e Kostic possono ancora lasciare la Juve

Il centrocampista brasiliano e l’esterno serbo, infatti, possono ancora essere venduti in Arabia Saudita o in Turchia dove il mercato è ancora aperto. Se in Serie A il calciomercato chiudeva infatti alle 00:00 del 30 agosto, non è così in altri campionati dove invece ci sarà più tempo. Staremo a vedere.