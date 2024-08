Mercato Juve, intrigo Nico Gonzalez: due giocatori collegati

La Juve continua a seguire Nico Gonzalez: due giocatori sono collegati al possibile trasferimento. Le ultime novità

In periodo di calciomercato spesso e volentieri le trattative sono collegate tra loro, andando a formare una sorta di domino. In questo senso la Juve segue Nico Gonzalez della Fiorentina, possibile rinforzo per la fascia destra, e il suo arrivo a Torino rischia di essere collegato ad altri due giocatori.

Mercato Juve, le ultime novità su Nico Gonzalez

La trattativa per Nico Gonzalez potrebbe essere facilitata dall’arrivo a Firenze di Gudmundsson. I viola stanno infatti per chiudere il trasferimento dell’islandese in arrivo dal Genoa. Questo aprirebbe le porte all’attaccante argentino, permettendogli di andarsene. A questo punto i bianconeri andrebbero a trattare con la Fiorentina, offrendo McKennie come contropartita. Tra giocatori, un unico grande intrigo di mercato.