Mercato Juve | Balzarini lancia la bomba su Nico Gonzalez: “Vi dico che…”

La Juventus non si sta muovendo solo su Koopmeiners. Ci sono anche altre questioni come quella legata a Nico Gonzalez

La Juventus ha le idee chiare e rispetto al calciomercato continuerà a muoversi con grande velocità. Ci sono due questioni grosse sul tavolo. La prima è senza dubbio quella legata a Koopmeiners. Sul giocatore – come vi abbiamo riportato questa mattina – ci sono gli occhi anche di altri club ma lui ha scelto la Juve. Il problema è che l’Atalanta non vorrebbe privarsene per nessun motivo. Ecco la ragione per cui Giuntoli pare pronto a spingersi fino a 50 milioni di euro da mettere sul tavolo della Dea, più qualche bonus che possa far salire la cifra fino a 55. Una mossa chiara che sposa anche l’intento del calciatore, che non vede l’ora di trasferirsi a Torino. E qualcosa di grosso, arriva anche rispetto ai discorsi legati a Nico Gonzalez.

Juve, non solo Koopmeiners. Ci sono novità anche su Nico Gonzalez

Ci sono alcune voci molto interessanti rispetto a quello che potrebbe succedere sul fronte legato al mercato, rispetto a Nico Gonzalez. Un giocatore che ha almeno due top club di Premier League addosso e che però, secondo quanto viene riportato dal giornalista Balzarini sul suo canale Youtube, preferirebbe comunque vestire sempre e solo la maglia della Juve: “Io vi dico quello che mi risulta. Ossia che lui sia molto attirato dall’idea di restare in Italia, soprattutto di andare alla Juventus nella quale giocherebbe probabilmente una stagione di vertice e soprattutto giocherebbe la prossima Champions League allargata”. Insomma, le possibilità di un affondo esistono tutte. E in questo momento, le percentuali rispetto ad un possibile trasferimento alla Juve sono in assoluto le più alte. Staremo a vedere. Nel frattempo, comunque, sempre parlando di Juventus, attenzione. Giuntoli starebbe infatti lavorando a qualcosa di piuttosto grosso <<<