La società bianconera, continua a lavorare senza sosta per programmare al meglio la prossima stagione. Se i pilastri della squadra sono stati già blindati con i rinnovi di contratto, ora bisognerà pensare ai movimenti in entrata.

Su questo fronte, il reparto offensivo è quello con le maggiori perplessità. Con il rinnovo di Dusan Vlahovic in stand by e i primi contatti con l’agente di Robert Lewandowski, non è escluso che il club bianconero possa virare anche su altri profili. Proprio per tale motivo, alla Vecchia Signora, sarebbe stato proposto da Jorge Mendes- stesso agente di Bernardo Silva- Gonçalo Ramos, centravanti portoghese al momento in forza al Paris Saint-Germain.

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

In merito a queste ultime notizie di mercato, è intervenuto anche l’insider di mercato Matteo Moretto, che nella sua classica rubrica sulle ultime news di calciomercato, si è così espresso:

“In Serie A potrebbero arrivare due calciatori di Jorge Mendes. Su Bernardo Silva si è già parlato, ma posso dire che nelle ultime settimane sono stati proposti a diverse squadre italiane due nomi. Il primo è quello di Ugarte, centrocampista appunto in uscita dal Manchester United e l'altro è quello di Gonçalo Ramos.

Gonçalo Ramos, 24 anni, 41 partite quest'anno in tutte le competizioni con il Paris Saint-Germain, 12 gol, ha un contratto in scadenza nel 2028 e ad oggi è in uscita dal Paris Saint-Germain. Ed è stato proposto sia alla Juventus, ma soprattutto al Milan. E' già diversi mercati che il nome di Gonçalo Ramos è stato proposto al club rossonero, senza però poi dopo proseguire nei discorsi, anche perché comunque costa il cartellino.

Il Paris Saint-Germain sicuramente non lo regala, bisognerebbe strutturare l'operazione in un determinato modo, magari con un prestito che può diventare obbligatorio a determinate condizioni, ma sicuramente è un nome che in Serie A potrebbe rientrare e potrebbe essere considerato con grande interesse”.