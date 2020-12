Ultime notizie calciomercato Juventus

Mercato Juve, i bianconeri guardano in Italia per il terzino del futuro

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus continua il processo di crescita della sua squadra; con i bianconeri che si sono imposti ieri sera per 0-3 sul Barcellona al Camp Nou; acquisendo una grande consapevolezza in vista delle prossime partite di campionato, che la Signora dovrà vincere per cercare di ridurre il gap che la separa dal Milan primo in classifica, distante 6 punti.

Andrea Pirlo sembra stia piano piano trovando la quadratura della squadra, complice l’abnegazione di tutti i giocatori, che hanno dato tutti la loro massima disponibilità nel seguire le nuove idee dell’allenatore. Mentre il Maestro lavora in panchina, chi non ferma i suoi compiti è Fabio Paratici. Il dirigente bianconero è sempre vigile infatti sul mercato, e sembra aver puntato un nuovo giovane, pronto a rinforzare la squadra bianconera e a dare seguito alla linea verde che la Juventus sta seguendo da questa estate.

Si tratta del terzino destro del Genoa Gabriele Zappa, autore di un grande inizio stagione che ha colpito tutti gli addetti ai lavori. Il giocatore è infatti diventato il padrone della fascia destra del Cagliari, e domenica giocherà proprio contro i bianconeri. Una grande occasione per mettersi in mostra di fronte a quello che potrebbe essere il suo futuro club; e che su di lui già aveva messo gli occhi questa estate, quando ancora era un giocatore del Pescara. I bianconeri ora sembrano fare sul serio per lui, con la partita di domenica che potrebbe rappresentare una prima finestra per parlare del futuro del giocatore.