Calciomercato Juventus, altro colpo a sorpresa alla McKennie: occhio a…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In casa Juventus, il nome del momento è certamente quello di Weston McKennie. L’americano, come lo ha prontamente ribattezzato Pirlo, è stato il colpo a sorpresa dell’estate bianconera. Con i gol a Torino e Barcellona, ‘Wes’ è già entrato nel cuore dei tifosi bianconeri, che cominciano ad apprezzarne la tenacia e l’entusiasmo. Tuttavia, il centrocampo bianconero ha bisogno di essere ulteriormente puntellato. E stando alle ultime indiscrezioni, Paratici starebbe pensando ad un’altra sorpresa come fu in estate per McKennie.

Alcuni dei centrocampisti bianconeri non stanno rendendo al massimo del loro potenziale e stanno deludendo in questo avvio di stagione. Il tecnico bianconero, pertanto, potrebbe spingere per la ricerca di giocatori giovani e di qualità, che potrebbero avere un impatto simile a quello di Weston McKennie. Di conseguenza, Fabio Paratici avrebbe iniziato a guardare in Scozia e avrebbe messo nel mirino un altro centrocampista.

Stiamo parlando di Glen Kamara, mediano della Nazionale Finlandese, originario della Sierra Leone. A riportare la notizia è il tabloid britannico Sun, secondo cui la Juve avrebbe messo gli occhi sul calciatore dei Glasgow Rangers. Classe 1995, il giocatore è cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal e rispecchierebbe le caratteristiche che piacciono a Pirlo. Tuttavia, i bianconeri sembrano destinati a fare i conti con la concorrenza di alcuni club inglesi, anche loro interessati al centrocampista: infatti, sulle sue tracce ci sarebbero anche Everton e Leeds. Si prospetta, dunque, una nuova sfida di mercato per la Juventus, che vuole rinforzarsi per raggiungere i propri obiettivi stagionali e continuare a vincere.