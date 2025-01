Pavan: “Il rapporto tra Danilo e la Juve non era più sostenibile”

Massimo Pavan ha parlato del difensore centrale della Juventus, Danilo: il calciatore sarebbe ormai prossimo all'addio alla squadra bianconera

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del difensore centrale della Juventus, Danilo. Ecco uno stralcio delle sue parole: “(…) E’ ovvio che un eventuale divorzio con Danilo sarebbe un divorzio importante per il peso che ha il calciatore nello spogliatoio, ma è anche una situazione che bisogna gestire con razionalità e con assoluta chiarezza. Se la Juventus decide di rompere il rapporto con Danilo lo fa perché la situazione non è sostenibile. Il calciatore non viene considerato totalmente funzionale a quello che è il progetto e i motivi ci sono e sono diversi”.

Pavan: “Tre i motivi dell’addio di Danilo”

Il giornalista ha proseguito: “Il primo è chiaramente legato all’ingaggio del calciatore. Danilo guadagna 6 milioni di euro l’anno che per la Juventus sono uno sproposito oggi. Non è una cifra sostenibile per un giocatore che non è pienamente titolare e oltre il piano ingaggi. Il secondo motivo va oltre a quello che è l’ingaggio del calciatore e si lega alle caratteristiche tecniche di Danilo. Il calciatore non è totalmente funzionale a quello che è il progetto tecnico di Motta e soprattutto non riesce a gestire dal punto di vista dei carichi di lavoro, di intensità e di qualità di giocate, quello che vuole il Mister bianconero, per Danilo la famosa riaggressione è troppo. Infine, anche le opportunità che ha Danilo di trovare posto in un’altra squadra. Quello che il brasiliano vorrebbe è un maggior utilizzo rispetto a quello bianconero, altrove potrebbe sicuramente avere maggior feeling rispetto a quello che sta facendo a Torino”.