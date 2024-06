Mercato Juve, Di Marzio: “Douglas Luiz non esclude Koopmeiners”

Di Marzio ha parlato del possibile colpo della Juve, Douglas Luiz: il suo arrivo non escluderebbe quello di Koopmeiners in questo mercato

Il colpo Douglas Luiz sembrerebbe sempre più in dirittura d’arrivo. Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, starebbe perfezionando un accordo con l’Aston Villa, detentrice del cartellino, in cambio di un operazione che includerebbe ben due contropartite tecniche. L’inserimento di Weston Mckennie e Samuel Iling-Junior ridurrebbe di molto la spesa della Juventus che avrebbe dunque la forza economica per operare ancora con forza sul calciomercato. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l’arrivo del centrocampista brasiliano non escluderebbe l’eventuale arrivo di Teun Koopmeiners, sempre in cima ai desideri de La Vecchia Signora. Soprattutto vista anche l’incertezza sul rinnovo di Adrien Rabiot.