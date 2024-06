Juve, Biasin: “I colpi di Giuntoli sono solo all’inizio”

Biasin ha commentato le prime mosse di mercato del direttore sportivo della Juventus, Giuntoli: per il giornalista sarebbe solo l'inizio

Nel suo editoriale su Tmw, Fabrizio Biasin ha commentato le prime mosse del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, in questa sessione di calciomercato. Ecco le sue parole: “Il signor Giuntoli sa il fatto suo. Laddove i criticoni stavano già dicendo “ecco, il ds del Napoli scudettato ci sta capendo poco” costui si è già messo all’opera. Questo per fornire a Thiago Motta (oggi l’annuncio) una squadra rinnovata, fresca, certamente più a misura del nuovo allenatore. L’operazione Douglas Luiz è praticamente cosa fatta (il brasiliano di qua, McKennie + Iling Junior + 18 milioni di là) e porterà ai bianconeri il centrocampista di sostanza e tecnica che mancava. E Di Gregorio? Beh, mica male. Non perché Szczęsny non sia portiere di livello (lo è eccome!), ma perché nell’ottica del risanamento coniugato alla competitività, siffatta scelta consente di far respirare il monte ingaggi e di avere un numero 1 certamente affidabile. E occhio perché le giuntolate – leggi Koopmeiners ma pure Di Lorenzo – sono appena cominciate”.