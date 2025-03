Mercato Juve, Di Marzio: “Cambiaso e Yildiz a rischio uscita”

Di Marzio ha ipotizzato le possibili mosse del mercato estivo della Juve: per il giornalista, Cambiaso e Yildiz rischierebbero la cession

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato delle prospettive di calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Cessioni importanti in caso di mancata qualificazione alla Champions come Cambiaso e Yildiz e poi c’è la questione prestiti? Sì, ci sono tanti prestiti secchi e sono tante situazioni che devi andare a ridiscutere con i club di appartenenza per capire costi e volontà dei giocatori per il futuro. Non mi stupirei se Yildiz possa essere il sacrificato l’estate prossima, a prescindere dalla qualificazione in Champions, perché comunque è il più richiesto ed è un giocatore che in Premier League ha tanti estimatori importanti, tra cui il Manchester United e comunque dipende anche da chi sarà l’allenatore della Juventus l’anno prossimo”.

Di Marzio: “La Juve non si ridimensionerà”

Il giornalista ha proseguito: “E’ chiaro che il suo sacrificio potrebbe permettere alla Juventus di fare degli investimenti perché la Juve ha dimostrato l’estate scorsa, poi che non abbiano funzionato questi acquisti è un altro discorso, ma le cessioni e chi è andato via hanno permesso alla Juventus di reinvestire la somma e di mettere altri fondi per continuare a migliorare la squadra. Gatti? Confermiamo che è nel mirino del Napoli. Cambiaso è stato vicino al Manchester City che aveva pensato di fare un’offerta che poi non ha fatto. Però non vogliamo che passasse il messaggio di Juventus che si ridimensionerà. Anzi, sono convinto che a prescindere dalle cessioni, la Juventus è pronta l’estate prossima a fare un mercato. Magari non di 10 giocatori ma di due-tre pezzi forti pagandoli tanto e dare a questa squadra degli elementi che possano alzare il livello”. Leggi anche sull’interesse del Napoli per un difensore della Juventus <<<