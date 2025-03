Calciomercato Juve, il Napoli vuole Gatti: rinnovo a rischio

Il Napoli per rinforzare la difesa pensa a Gatti: la Juve era al lavoro per il rinnovo di contratto ma ora è tutto congelato

Mancano nove partite al termine di questa stagione ma le grandi squadre di Serie A cominciano già a pensare alle prossime mosse di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, infatti, il Napoli è al lavoro per rinforzare la squadra di Antonio Conte e cerca quindi un difensore centrale. In cima alla lista degli azzurri c’è il difensore della Juve Federico Gatti, da tempo pupillo di Manna. Il ds del Napoli, infatti, conosce molto bene il difensore italiano ed è pronto a fare un investimento importante per strapparlo alla Vecchia Signora. Oltre a lui gli azzurri hanno pronto anche il colpo Marianucci, in arrivo dall’Empoli.

Juve, il rinnovo di Gatti è in stand-by

Se da una parte il Napoli si è detto interessato a Gatti, dall’altra la Juve che era al lavoro per il rinnovo di contratto del difensore italiano ha invece bloccato tutto. La situazione di incertezza e la possibilità di non partecipare alla prossima Champions League impedisce infatti ai bianconeri di lavorare ai rinnovi di contratto. Niente da fare quindi per Gatti e McKennie, le cui trattative sono al momento congelate. Senza Champions la Juve dovrà fare delle manovre economiche importanti e i loro nomi potrebbero essere proprio tra quelli dei sacrificati. Nel frattempo arrivano novità sul nuovo allenatore: “È vicinissimo!” <<<