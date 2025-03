Rampulla: “Il mercato della Juventus è stato sbagliato”

Michelangelo Rampulla ha parlato del difficile momento in stagione della Juve: per l'ex bianconero, molto dipenderebbe da un mercato errato

Intervistato a Tmw Radio, Michelangelo Rampulla ha parlato del momento difficile della Juventus in stagione. Ecco le sue parole: “Perché il tecnico deve essere protagonista? Serve trovare una squadra solida, un 11 stabile o almeno 8/11, e non può essere il protagonista il tecnico con le sue decisioni. E bisogna comprare giocatori forti. Di sicuro hanno sbagliato il mercato. Fagioli? E’ un calciatore vero, sa i tempi e vede il gioco. Non puoi darlo via per prendere un Kelly qualsiasi. Avevi anche Miretti, magari non vinci subito ma fai crescere questi giovani italiani e fagli capire l’importanza di questa maglia. Serve qualcosa che dia una scossa ai ragazzi”.

Rampulla: “Motta sta svalutando alcuni giocatori”

L'ex bianconero ha proseguito: "Sicuramente hai dei giocatori importanti che devi far giocare. Fossi il ds direi al tecnico che non può svalutare certi giocatori e deve farli giocare titolari, non puoi continuare a cambiare sempre squadra. Ci vuole la scossa, sono sempre stato contrario all'allontanamento degli allenatori, ma non si può vedere una cosa del genere. Puoi perdere 4-0, ma non senza reagire. Puoi perdere, ma con dignità. Se il problema è un allenatore, per dare una scossa se ne va".