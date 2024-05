Juve, Di Marzio: “Thiago Motta ritiene Locatelli indispensabile”

Dagli studi di Sky Calcio Club, Gianluca Di Marzio ha parlato delle possibili impronte sulla rosa che potrebbe apportare Thiago Motta in caso di firma con la Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus vuole Koopmeiners. Poi non so se Gasperini si incatenerà a Zingonia. La Juventus ha offerto 40+5. L'Atalanta chiede 60 milioni. Se arrivano a 60 non glielo dai? Rabiot è al centro del progetto di Thiago Motta, poi bisognerà vedere se rinnoverà o meno. Locatelli, che non è stato convocato da Spalletti e non è indispensabile per Spalletti, è indispensabile per Thiago Motta. Thiago Motta vuole ripartire da Locatelli, vuole ripartire da Bremer, vuole ripartire da Calafiori se riuscirà a prenderlo. Cambiaso gli piace moltissimo".