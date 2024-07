Calciomercato Juve, Sabatini: “Soulè? La Roma ha altre priorità”

Intervenuto su Radio Radio Sandro Sabatini ha parlato della trattativa tra Roma e Juve per Soulè: il suo parere

La Roma ha da tempo messo gli occhi su Soulè e la Juve si è detta disposta a lasciarlo a partire, ma solo a patto di un’offerta da almeno 30 milioni di euro. I giallorossi ne hanno offerti 29 tra parte fissa e bonus, ma i bianconeri hanno rifiutato. La squadra di De Rossi non sembra disposta ad andare oltre e per questo la trattativa sembra essere in salita.

Calciomercato Juve, le parole di Sabatini su Soulè-Roma

Intervenuto su Radio Radio Sandro Sabatini ha spiegato: “La Roma con le caratteristiche di Soulé ha già Dybala e Baldanzi. L’argentino non è un’ala che fa tutta la fascia. Le priorità secondo me sono altre, la prima è il centravanti. Alla Roma sarebbe servito più Thuram di Le Fée”.