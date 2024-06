Mercato, Biasin: “Juve e Atalanta si contendono Saelemaekers”

Fabrizio Biasin ha parlato del centrocampista Alexis Saelemaekers: il calciatore sarebbe un obiettivo di calciomercato di Juventus e Atalanta

Alexis Saelemaekers non sarà riscattato dal Bologna, ma il suo ritorno al Milan potrebbe essere solo temporaneo. Secondo quanto espresso da Fabrizio Biasin su Tmw, due club italiani, Juventus e Atalanta, lo avrebbero individuato come utile soluzione per il loro calciomercato.

Biasin su Saelemaekers

Ecco le parole di Biasin sul centrocampista del Milan e altri affari di calcomercato “Una cosa su Saelemaekers: piace a Juve e Atalanta. Ed è semplice capire perché Motta lo voglia e francamente vale lo stesso anche per Gasperini: nei loro impianti funzionerebbe assai bene. Ah, Khéphren Thuram e la Juve sono sempre più vicini. Ah, il Milan è tornato a farsi vivo con Lukaku e il suo entourage (incontro programmato). Non è la prima scelta (quella è attualmente nello spogliatoio dell’Olanda, si sa) ma potrebbe diventarlo”.