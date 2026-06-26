Un vero e proprio duello di mercato tra due delle squadre più importanti del nostro calcio (al giorno d'oggi) per arrivare ad un centrocampista che al Mondiale sta dimostrando di avere tutti i numeri per essere ancora protagonista in Serie A e sicuramente in Europa. Tecnica al di fuori del normale e continuità di rendimento sul campo da gioco che lo portano ad essere uno dei profili migliori per la mediana e per aggiungere spessore in un reparto che i bianconeri vedono tutt'altro che completo nonostante i grandi investimenti nel corso delle ultime stagioni. Adesso non possiamo fare altro che passare al futuro del centrocampista ivoriano.

Il futuro di Frank Kessiè

Franck Kessie

Un futuro che è ancora tutto da scrivere ed un calciatore che ha tutte le intenzioni di tornare nel calcio italiano, dopo un'annata al di sotto delle aspettative in Arabia. Il Mondiale con la Costa d'Avorio è la dimostrazione di quanto bene possa ancora fare il calciatore ivoriano e di conseguenza sia i bianconeri di Torino che i neroazzurri di Bergamo lo hanno messo sotto osservazione e non vedono l'ora di poter chiudere il colpo. Passiamo al possibile costo di una trattativa che se dovesse andare in porto potrebbe cambiare seriamente gli equilibri del campionato.

Un affare di primissimo livello

Il calciatore si vuole liberare e dall'Arabia Saudita sembrerebbero disposti e venire incontro alle sue esigenze. C'è da capire chi potrà far fronte ad uno stipendio di un certo livello, conche attualmente l'ex Barcellona percepisce dall'altra parte del Mondo. Non resta che attendere la Juve, team che parte nettamente favorito ed ha grande voglia di dire la sua oltre che fare la differenza per